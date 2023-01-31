Acemler'e bir neşter daha...

Soğukkuyu Köprüsü'nde yapılmaya başlanan şerit genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için projelendirilen köprü, 14 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda 6 ayak ve 5 açıklıktan oluşuyor. İmalatında 65 kiriş bin 220 metre fore kazık ve 850 metreküp beton ve 750 ton demir kullanılıyor. Köprüyü genişletme çalışmasının mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ulaşım Bursa'nın en önemli konularından bir tanesidir. Aslında ulaşım her gelişen büyükşehrin önemli konularından bir tanesidir. Biz de bu çerçevede raylı sistemler, yeni yollar, köprüler, kavşaklar yaparak ulaşımı sorun olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz. Tabi bu noktada şehir için trafiğinin düğüm noktası olarak Acemler'i rahatlatmak adına 5 ayrı noktada kamulaştırma bedelleri dahil 750 milyon lira harcadığımız çalışmalar yaptık. İlk olarak Hayran Caddesi'nden gelen araçların kavşakta oluşturduğu yoğunluğu önüne geçmek için Oulu Tüp Geçidi ile bu iki caddeyi birbirine bağladık. Hayran Caddesi'ni genişlettik. Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısında yaklaşık 25 bin metrekarelik alana bir aktarma merkezi kurduk. Batı Garajı ile Bursaray Acemler istasyonu arası otobüs alanı, 15 otobüs bir taksi peronu ile 272 araçlık park kapasitesine sahip otopark yaptık. Hastane faaliyete geçince oranın önemi daha da ortaya çıkacak" dedi.

Şu anda Acemler'de şerit genişletme çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için projelendirdiğimiz köprümüz, 14 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda 6 ayak ve 5 açıklıktan oluşuyor. İmalatında 65 kiriş bin 220 metre fore kazık ve 850 metreküp beton ve 750 ton demir kullanılıyor. Nasip olursa nisan ayı sonu, mayıs ayı ortaları gibi burayı tamamlamış olacağız. Yunuseli'nde Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ne birbirine bağlantılı üç tane köprülerimiz var. Üçünün maliyeti 200 milyon lira civarındadır. Yılın ilk yarısı içerisinde haziran sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Ondan sonra Bursalı hemşerilerimiz bu geçiş noktasında oluşan duraksamayı ortadan kalktığını, ciddi rahatlama olduğunu hissedecekler. Bu rahatlama şimdiden hissedilmeye başladı. Bir miktar çevreye rahatsızlık vermiş olsak da uzun yıllar rahatlığını, keyfini yaşayacağımız bir ortamı da oluşturmuş olacağız"