0553 313 94 23

"Academy Turkey"in basın tanıtımı yapıldı

- Paris Saint-Germain'in, altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen futbol akademisinin basın tanıtımı gerçekleştirildi

01 Şubat 2019 Cuma 13:19
"Academy Turkey"in basın tanıtımı yapıldı


İSTANBUL (AA) - Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen futbol akademisinin (Academy Turkey) basın tanıtımı yapıldı.

Baltalimanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, Paris Saint-Germain Türkiye Akademi Temsilcisi Nihat Uğurlu, Paris Saint-Germain Türkiye Akademi Genel Müdürü Cem Kılıç, eski Paris Saint-Germainli futbolcu Pauleta, Paris Saint-Germain Akademi Direktörü Nadya Benmokhtar, Paris Saint-Germain Ortadoğu ve Katar Sorumlusu Fabian Dilem, spor camiasından birçok isim ve altyapı oyuncuları katıldı.

Paris Saint-Germain Türkiye Akademi Temsilcisi Nihat Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapı eğitimlerini buraya getirmek istedim. Avrupa standartlarında altyapı oyuncuları yetiştirmek istiyoruz. Futbolcu yetiştirmek ve kalitesini arttırmak amacıyla akademiyi kurduk. Futbol eğitimi dışında gençlerin gelişimine de önem veriyoruz. Toplamda 2500 öğrenci ile çalışmayı hedefliyoruz." diye konuştu.


- Kılıç: "Neden bizim sporcularımız Paris Saint-Germain'de oynamasın?"


Cem Kılıç, gençleri sadece futbola değil hayata da hazırladıklarını belirterek, "Bu proje ile Paris Saint-Germain'e, Aliler ve Mehmetler kazandırmak istiyoruz. Neden bizim sporcularımız Paris Saint-Germain'de oynamasın? Bütün yıldız oyuncular kariyerine hayal kurarak başladı. Teknik ve futbol eğitimini vermek bizim görevimiz. Fransa'da 2 milyon lisanslı futbolcu var. Bizde ise 400 bin lisanslı futbolcu bulunuyor. Altyapıdan söz ediyorsak bu rakamları değiştirmemiz lazım. Avrupa'da birçok kulüp gelirlerinin yüzde 10'unu altyapıya aktarıyor. Türkiye'de ise 'üç büyükler' olarak adlandıran Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelirlerinin yalnızda yüzde 1,5'uğunu altyapıya aktarıyor. O yüzden altyapıdan oyuncu yetişmiyor. Paris Saint-Germain, altyapıya 300 milyon avroluk yatırım yaptı. Türkiye'de 10 lokasyonda 15 futbol okulu açacağız. Sağlıklı beslenen, öz güveni yüksek, takım ruhuna sahip sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bunların dışında yabancı dil ve beslenme eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain kulübünün dünya elçisi olduğunu hatırlatan Pauleta, "Dünyada 3 binden fazla altyapı oyuncumuz var. Hocalar sayesinde kaliteli sporcular yetiştiriyoruz. Türkiye, bir futbol ülkesi. Altyapı sporcularımızı bir yerlere getirmek istiyoruz. Şartlar ve hoca kalitesi açısında Ümraniye'deki tesislere hayran kaldım. 300 öğrencimiz var ama arttırmamız lazım. Rakamlar arttıkça profesyonel sporcu çıkarma şansımız da artacaktır. 10-15 yıl sonra Paris Saint-Germain formasını giyen sporcular görmek istiyoruz. Benim bir hayalim vardı ve gerçekleştirdim. Umarım Türkiye'deki sporcularımız da hayallerine ulaşır." şeklinde görüş belirtti.

Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Fabian Dilem, "Türkiye gelişen bir ülke ve bu yüzden yatırım yaptık. Türkiye bir futbol ülkesi, tutkulu ve bağımlı seyirci topluluğu var. Şu an yeni olmasına rağmen Türkiye'de 300'e yakın öğrencimiz var. Bu projede çok iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı oyuncusu Kuzey Kırık ise altyapıda aldıkları eğitimle ilgili, şunları söyledi:

"Futbol nedir onu öğreniyoruz. Doğayı ve futbol disiplinini öğreniyoruz. Okulda bize en önemli şeyin arkadaşlık olduğunu öğrettiler."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 13:19
  1. Academy Turkey
  2. altyapı
  3. Futbol
  4. Paris Saint-Germain

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz'da evinde saklanmıştı! Yine aday gösterdi
    1. 15 Temmuz'da evinde saklanmıştı! Yine..
    2. ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru..
    3. ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan..
    4. Hareket halindeki araçta dans eden..
    5. THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya..
    6. "AÜ'nün amiral gemisi: AÖF sistemi"
    7. "IMF konusunun gündeme getirilmesi..
    8. Kremlin Guaido'dan mektup gelirse..
    9. Ahmet Misbah Demircan'a için veda yemeği
    10. Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF..
    11. 2018 yılında Kudüs’te yaşananlar
    12. Özhaseki: HDP'nin değil, Kürt..
    13. 98'lik Ali Rıza dedenin Cumhurbaşkanı..
    14. Ege Denizi'nde deprem!
    15. "HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın..
    16. Genç siber güvenlik uzmanları Cyber..
    17. Turizmcilerin bahanesi kalmayacak
    18. Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul..
    19. Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2..
    20. Market alışverişleri abonelik..
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!