Abur cubur yiyenler dikkat: O madde kanı pıhtılaştırıyor!

Son yıllarda piyasada şekerli gıdalardan daha sağlıklı olduğu söylenen yapay tatlandırıcıların sayısı artmaya başladı. Özellikle işlenmiş gıdalardaki eritritol isimli tatlandırıcı ise doğal denilse de aslında sağlık düşmanı. Bu tespit bir araştırma sonucu ortaya çıktı.

Tüketilen neredeyse tüm hazır gıdalarda yapay tatlandırıcı bulunuyor.

Ancak bu maddeler sağlığı olumsuz yönde etkiliyor.

Özellikle eritritol isimli tatlandırıcı kalp sağlığı için risk oluşturabilir.

ERİTRİTOL NEDEN SAĞLIKSIZ?

20 sağlıklı yetişkini kapsayan yeni bir çalışma, alkolsüz içeceklerde veya kek gibi tatlılarda yaygın olarak bulunan tatlandırıcının artan trombosit aktivitesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu da kanın pıhtılaşma olasılığını artırabilen bir etkiye sahip.

Yaklaşık bin 200 kişiyi kapsayan önceki araştırmaya göre, kanında yüksek miktarda eritritol bulunanların kalp krizi veya felç geçirme olasılığı iki kat daha fazla.

Kardiyolog Dr. Stanley Hazen liderliğindeki araştırmacıların işaret ettiği gibi bu şekerde bugüne kadar görülmemiş bir şey.

"İşlenmiş gıdalarda kelimenin tam anlamıyla en hızlı büyüyen yapay tatlandırıcılardan biri."

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Yeni çalışmada 20 sağlıklı gönüllüye şekersiz çörek veya diyet sodada bulunana eşdeğer bir doz eritritol verildi.

Araştırmacılar, bunun hemen ardından kandaki eritritol seviyesinin bin kat arttığını ve buna kan pıhtılarının oluşumunda büyük bir artışın eşlik ettiğini buldu.

Ekip bu durumun, söz konusu tatlandırıcıyı içeren bir yiyecek veya meşrubat porsiyonunun doğrudan pıhtı oluşumuna yol açabileceğini öne sürdüğünü söylüyor.

KALP HASTALIĞI OLANLAR UZAK DURMALI

Hazen'e göre çalışmalardan elde edilen veriler, özellikle kalp hastalığı gibi kan pıhtılaşması riski yüksek olan kişiler için, ara sıra ve az miktarda şekerli tatlıların tercih edilmesinin, eritritol içeren içecek ve yiyeceklerin tüketilmesine tercih edilebileceğini öne sürüyor.