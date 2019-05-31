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AB'nin sigara üretimi düştü

AB üyesi ülkelerin toplam sigara üretimleri 2017 yılında gerileyerek 487 milyar adete indi

31 Mayıs 2019 Cuma 10:32
AB'nin sigara üretimi düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılında toplam sigara üretimi bir önceki yıla göre 40 milyar adet azalarak 487 milyar adete düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sigara üretim verilerini paylaştı.

Buna göre, AB üyesi 28 ülkede 2016 yılında 527 milyar adet seviyesinde gerçekleşen sigara üretimi 2017 yılında 40 milyar azalarak 487 milyar adete geriledi.

AB'de kişi başına düşen sigara üretim miktarı yıllık yaklaşık 950 adeti bulurken bunun toplam üretim değeri 4,9 milyar avro oldu.

Üye ülkeler arasında sigara üretiminde ilk sırayı Almanya aldı. Söz konusu dönemde Almanya yaklaşık 150 milyar adetle AB'nin toplam sigara üretiminin yüzde 31'ini gerçekleştirdi.

Almanya'yı sigara üretiminde en yakın 114 milyar adetle Polonya, 70 milyar adetle Romanya, 25 milyar adetle Yunanistan ve Portekiz ile 20 milyar adetle Bulgaristan izledi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:32
  1. AB
  2. Avrupa
  3. Dünya Tütünsüz Günü
  4. Eurostat
  5. Sigara

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