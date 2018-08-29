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ABD'ye görülmemiş tepki! 'Dolar' olan soyadını değiştirdi

Muğla'da yaşayan Ferhat Dolar, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimin ardından 'Dolar' olan soyadını değiştirdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:22
ABD'ye görülmemiş tepki! 'Dolar' olan soyadını değiştirdi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Ferhat Dolar, Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan gerilimin ardından soyadını değiştirme kararı aldı.

Dalaman ilçesinde esnaflık yapan Ferhat Dolar, Dalaman İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuru yaparak, 'Dolar' olan soyadının 'Dalar' olarak değiştirilmesi talebinde bulundu.

Hükümet Konağında yaptığı başvurunun ardından konuşan Ferhat Dolar, ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi. Çevresinde soyadının espri konusu olduğunu belirten Ferhat Dolar, en kısa sürede yeni soyadına kavuşmak istediğini söyledi.

Ferhat Dolar "Son zamanlarda Amerika'nın ülkemize uyguladığı ekonomik yaptırımlardan dolayı çevremde soyadım alay konusu oldu. Ben de soyadımı değiştirme gereği duydum. 'Bugün ne kadarsın', 'bugün uçuyorsun', 'bugün yere çakıldın', 'doların kafasına vurun düşürelim' tarzında hakaretlere uğradım. Bu durumu rencide edici bulduğum için soyadımı değiştirme gereği duydum. Soyadımı Dalar olarak değiştirmek istiyorum" diye konuştu.

'DOLARIM YOKTU AMA SOYADIM VARDI'

Hayatının hiçbir döneminde yatırım amaçlı dolar birikimi yapmadığını vurgulayan Ferhat Dolar, "Bozduracak dolarım yok ama değiştirecek soyadım vardı, ben de onu değiştiriyorum" dedi.
Dolar, soyadı değişikliği başvurusunun ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ne mutlu Türküm diyene" sözünün yazılı olduğu duvarın önünde poz verdi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:22
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