“ABD’ye bizden daha saygılısı yok”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Trump’ın emriyle Müslüman vekiller Omar ve Tlaib’in İsrail’e girişini yasaklayan Binyamin Netanyahu, “Amerikan kongresine bizden daha saygılı bir ülke daha yok” dedi. “Biz demokratik bir ülke olarak her türlü eleştiriye, her kesimden insanın görüşüne saygılıyız. Bir şeye hariç; İsrail’i boykot eden kişilerin ülkemize girmesine” diyen Netanyahu, Müslüman vekiller Omar ve Tlaib’in Amerikan kongresinde İsrail karşıtı bir boykota öncülük ettiklerini ve İsrail’i ziyaret sebeplerinin de bu boykotu güçlendirerek, İsrail’İ zayıflatmak olduğunu dile getirdi. Omar ve Tlaib’in İsrail’i değil de Filistin’i ziyaret edeceklerini duyurmaları ve hiçbir İsrailli yetkiliyle görüşmeyecek olmalarını gerekçe olan gösteren Netanyahu, iki vekilin İsrail’in güvenliğini tehdit ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığı’nın vekillerin İsrail’e girmesini yasakladığını kaydetti. Netanyahu, Filistin asıllı Tlaib’in ise insanı bir talepte bulunması şartıyla aile üyelerini ziyaret edebileceğini, fakat İsrail karşıtı hiçbir eyleme girişmeyeceğine dair de söz vermesi gerektiğini belirtti.