THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Abdurrahim Albayrak tüm gerçekleri açıkladı! Gomis...

Gomis'in, ısrarla zam istediğini belirten Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, "Kendisine 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' dedim. Bana 'Bu benim problemim değil' cevabını verdi" dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 12:04
Abdurrahim Albayrak tüm gerçekleri açıkladı! Gomis...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, olaylı şekilde takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yönetimi hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

Sezonu gol kralı olarak tamamlamasının ardından Fransız oyuncunun değiştiğini ve ısrarla zam istediğini belirten Albayrak, "Bafetimbi Gomis'e 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' diye söyledim. Kendisi de bana 'Bu benim problemim değil' dedi.

Bunun üzerine 'Galatasaray'ın halini biliyorsun' dedim, ama yine 'Beni ilgilendirmez' yanıtı verdi" açıklaması yaptı.

"MUTLAKA TELAFİ EDECEĞİZ"

Albayrak, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Gomis'in zam isteğine karşılık bulamayınca sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması talebiyle karşılarına geldiğini söyledi.

Sözleşmesi sonunda Gomis'in 37 yaşında olacağını vurgulayan tecrübeli yönetici, "37 yaşına kadar Gomis'i ne yapacaktık? Galatasaray'ın her kuruşunun hesabını yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Gomis'in yerine forvet alamamalarına herkesten fazla üzüldüğünü de belirten Albayrak, "Devre arasında inşallah bunu telafi edeceğiz" diyerek golcü sözü verdi.

GALATASARAY ZORU SEVER

Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'da zorlu bir fikstüre girdiğinin ifade edilmesi üzerine Abdurrahim Albayrak, "Fatih Terim hocamız her zaman zor ve imkansızları başarmıştır. Bu zorlu takvim içinde 21 günde 6 maç... Yine farkımızı ortaya koyacağız" dedi.

Albayrak, Fenerbahçe derbisi için de "Anlımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

4'TE 4 YAPTI

Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına 6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis, çıktığı 4 lig maçında 4 gol atmayı başardı ve geçen sezonki başarılı performansını devam ettirdi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Spor Toto Süper Lig'deki 21. şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Gomis, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Fransız futbolcu, lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını aldı. Ligde sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atamadı. Geride kalan sezonda Galatasaray'dan 6.4 milyon euro para kazandı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 12:04
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor'un eski golcüsü Tottenham radarına girdi
    1. Bursaspor'un eski golcüsü Tottenham..
    2. Suudi Arabistan'dan bir heyet..
    3. Detaylar belli oldu! Suudi..
    4. İki futbolcu çıkarıldığı mahkemece..
    5. Darbeci Sisi tehlikeli sularda yüzüyor
    6. Fatih Portakal: Brunson'ın uçağı..
    7. Brunson bugün görülen davada serbest..
    8. 500 göçmen asker ABD ordusundan atıldı
    9. FETÖ elebaşı Gülen'in korumasının..
    10. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    11. Araştırmadan bomba sonuç çıktı: Avrupa..
    12. Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu..
    13. Cuma namazı saati kaçta 12 Ekim 2018..
    14. Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması
    15. Mor çete çağırıldı Baba-der çağırılmadı
    16. Kanal D'nin dizisinde Çerkeslere akıl..
    17. Sporting Gijon-Reus Deportiu maçı saat..
    18. Karadeniz'de 'yüksek kat' tepkisi
    19. Adana'da üzerine yıldırım düşen 81..
    20. Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama