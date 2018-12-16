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Abdurrahim Albayrak "Farkı koruduk" dedi, taraftar kızdı

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu ve "Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk" sözüyle taraftarın tepkisini aldı.

16 Aralık 2018 Pazar 00:12
Abdurrahim Albayrak "Farkı koruduk" dedi, taraftar kızdı

Maçı değerlendiren Albayrak, "Aradaki 8 puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonu değerlendirseydik... Ondan önce de ciddi pozisyonlara girdik ama atamadık. Bir maçımız kaldı, Sivas maçı, ona hazırlanacağız ve sonra da Ocak ayı dönemine bakacağız" ifadelerini kullandı.

Porto maçı sonrası sözleri de tartışma çıkardı

Porto maçı sonrasındaki sevinç söylemlerine eleştiri gelmesine cevap veren yönetici, "Bu maçı düşünerek, içeride futbolculara hoca çok güzel bir konuşma yaptı. Oynadıkları güzel futboldan sonra da ben de hoca da tebrik etti. Bunu farklı noktalara çektiler, canları sağolsun, söyleyecek bir şey yok. Biz moral olarak bu maça hazırlamak için bunu yaptık. Ben bu kulübe 5 yıl geldim, 5 yıl üst üste şampiyon olduk. Bu 6. senem, bunda da şampiyon olacağız inşallah. O zaman o konuşanlar üzülecek" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues'in sakatlığı olup olmadığının sorulması üzerine, "Kayarak müdahale ettiğinde ayağını gerdi. Yırtık olabilir. Tedbir amaçlı çıkarıldı. İnşallah bir şey yoktur." şeklinde görüş belirtti.

"Farkı koruduk" sözlerine tepki

Abdurrahim Albayrak'ın 'Aradaki 8 puan farkı koruduk' sözlerine sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Galatasaray'ın her maça kazanmak için çıktığını belirten taraftarlar Porto maçı ve bu maçtan sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle Albayrak'a tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 00:12
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