Abdurrahim Albayrak bombayı patlattı: Allah'ın izniyle alacağız

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, yaklaşan seçim öncesi yola Mustafa Cengiz ile devam edeceğini söylerken yönetim listesini de yarın vereceklerini açıkladı.



UEFA süreci konusunda da konuşan Albayrak, "Taraftarımız, Şampiyonlar Ligi şarkısını özledi, inşallah o şarkı stada gelecektir'' dedi. Nagatomo'nun takımdaki geleceğinin sorulması üzerine ise Albayrak, "Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü. 'O mu yıldız?' dediler, işte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız'' cevabını verdi.



Kaynak: Sabah

