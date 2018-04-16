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Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu

Medipol Başakşehir'e karşı alınan galibiyetin ardından Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, değerlendirmelerde bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:46
Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne yenildiklerini hatırlatarak, "Gençlerbirliği maçından sonra haftaya Medipol Başakşehir'i yenip lider olacağımızı söylemiştik. Lider olduk. Teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. En zor maçlarımızdan birini oynadık. Medipol Başakşehir'i muhteşem bir oyunla yendik. Oyuncularımız çok iyi oynadı. Hocamızın söylediği her şeyi yerine getirdiler ve hedefimize ulaştık." diye konuştu.

Albayrak, Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncuları Arda Turan ile teknik direktörleri Fatih Terim'in bir araya gelmemesiyle ilgili bir soru üzerine, "O konuda bir şey söyleyemem. Maç zaten gergin oldu. Allah'a şükür maçın sonunda herkes birbirini tebrik ettik. Göksel Gümüşdağ Bey soyunma odamıza kadar geldi ve bizi tebrik etti. Geçen hafta da biz mağlup olduk, Fatih hoca gitti Ümit Özat'ı tebrik etti. Futbolun içinde galibiyetler gibi mağlubiyetler de var. Biz kaptırdığımız liderliği tekrar geri almanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Sarı-kırmızılı taraftarların maçta takımlarına çok iyi destek olduğunu aktaran Albayrak, "Bugün muhteşem bir taraftar vardı. 90 dakika hiç susmadılar. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçında da bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Beş maç kaldı, inşallah sonunda gülen biz oluruz." şeklinde görüş belirtti

Albayrak, devre arasında soyunma odası koridorlarında yaşanan gerginlikle ilgili bir soru üzerine de "Az daha kolumu kırıyorlardı ama bir şey olmadı. Böyle ufak tefek şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:46
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