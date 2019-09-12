0553 313 94 23

Abdullahi Shehu: "Bursaspor için transfer tekliflerini değerlendirmedim"

Bursaspor’un orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu, takımını TFF 1.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:25
Abdullahi Shehu: "Bursaspor için transfer tekliflerini değerlendirmedim"

Bursaspor’un orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu, takımını TFF 1. Lig’de yalnız bırakmamak için gelen transfer tekliflerini geri çevirdiğini söyledi.


Nijerya Milli Takımı’nda da görev alan 26 yaşındaki Bursaspor’un orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu, İhlas Haber Ajansı mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde kendisine bazı takımlardan teklif geldiğini belirten Shehu, “Evvela Bursaspor yönetimi ile görüştüm. Bana ihtiyaçları olduğunu ve kalmamı istediklerini söylediler. Ben de kalma kararı aldım. Çünkü Bursaspor’un olmaması gereken bir durumda olduğunun farkındayım. Aynı zamanda geçen sene hastalığımda ve sakatlığımda Bursaspor benim yanımda oldu. Ben de bu sene onların yanında olup tekrar hak ettikleri yere getirmenin daha doğru karar olduğunu düşünüyorum” dedi.


Yeni gelen transferlerin Bursaspor’a katkı sağlayacağını belirten Shehu, “Onlar da artık ailenin bir parçası oldu. Bütün oyuncular bu hedefe saygı göstererek çalışmaya devam ederse, sezon sonu istediğimiz yerde oluruz. Hocanın beni lig maçında ortada, Fenerbahçe maçında ise sağ ve solda oynatması önemli değil. Ben takıma yardımcı olmak istiyorum. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Benim için mevkiinin önemi yok. Hoca da takıma yeni bir oyun stili getirmeye çalışıyor. Ona da yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.


Afrika kupasında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre formadan uzak kaldığını belirten Shehu, “Milli takımın hocası bana ulaştı. Oynayıp oynayamayacağımı sordu. Milli takım için hazır olmadığını ve Bursaspor’a yoğunlaşmak istediğimi kendilerine ilettim. Umarım önümüzdeki zamanlarda milli takımdaki yerimi alırım” dedi.


Fenerbahçe maçında iyi oyunla kazandıklarını ifade eden Shehu, “Geçen seneye göre her şey değişti. Hem hoca hem de oyuncular. Bu değişiklikler de sahaya yansıdı. Hoca da çok çalışıyor. Bize futbol açısından seçenekler üretmek için çaba sarf ediyor. Birçok şey değişti. Sezon sonu sözleşmemin bitmesi şu an beni ilgilendirmiyor. Kontratımla ilgili şu an konuşmak istemiyorum. Kulübümün de bilgisi var. Onunla ilgili ne yapılması gerektiğini biliyorlar. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün Yüksekova ve Esendere ziyareti
    1. Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım..
    2. Şehir Hastanesi’nde "Her Adımda"..
    3. Gül bahçesinde yeşeren umutlar iki..
    4. Metin Oktay yarın anılacak
    5. Ev ve arazilerine suyun içinde geçerek..
    6. Bursa'da korkutan deprem!
    7. Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı..
    8. Bu merkezde yarım saatte ücretsiz..
    9. Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası..
    10. Sezonun son eriğinin tanesi 1 lira
    11. Hayvansal üretim istatistikleri..
    12. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    13. Bu merkez, 2 bin kişinin hayatını..
    14. Emeklinin sendikalaşmasına tebligat..
    15. Anne ve kızını telefonla dolandıran..
    16. En fazla kümes hayvanı Manisa’da
    17. Otomobil şarampole devrildi: 1 Yaralı
    18. Hazine bünyesinde Borçlanma Genel..
    19. FETÖ'cü alçaklardan hain girişim!..
    20. Çiğli’de Sinan Meydan rüzgarı
    21. Kocaeli'de sendika başkanına darp anı..
    22. Kadıköy’de devrilen ağaç paniğe yol..
    23. Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo:..
    24. Seferihisar’da kurtuluş coşkusu
    25. Donald Trump'a ABD Yüksek..
    26. Motosikletli kapkaççı tutuklandı
    27. Kayseri’de 135 şişe kaçak alkol ele..
    28. İstanbul’da emniyet göz açtırmıyor!..
    29. İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
    30. İstanbul polisinden okul önlerinde..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu