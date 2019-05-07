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Abdullah Gül'den YSK kararına ilişkin ilk açıklama!

Yeni parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul'daki seçimleri yenileme kararına ilişkin sosyal medya hesabından tepki çeken ifadeler kullandı.

07 Mayıs 2019 Salı 18:38
Abdullah Gül'den YSK kararına ilişkin ilk açıklama!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararını değerlendirdi.

Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 18:38
  1. İstanbul
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • abdullah gülabdullah gül28 dk önce
    EVET APO bir arpa boyu kadar akıllanmamışlar.....demekki kendi başına bir yerlere gelemeyenler gün gelir idare edilmek üzere birilerinin emrinde fevkalade iyi çalışmaya gayret eder.......REİS le geldin bize gül oldun, rotayı şaşırdın reis siz dikenoldun bu millete...
  • Faruk AlciFaruk Alci28 dk önce
    Abdullah 367 karariyla bugunku istanbul secimlerinin iptaoi arasinda bir bag yoktur. Sen hazira kondun Binali yildirim calisti.
  • MustafaMustafa31 dk önce
    Sen gerçekten hainmişsin ,sana verdiğim oylar haram olsun.
  • Tarık GünerselTarık Günersel32 dk önce
    Demokrasi ve hukuk açısından Abdullah Gül haklı. Sayın İmamoğlu ile CHP haksız bir karalama kampanyası ile karşı karşıya. YSK büyük baskı altında bırakılmış olmalı. Demokrasi güçleri iyi niyet ve azimle mücadeleyi sürdürmeli ve sürdürecek.
  • SahinSahin32 dk önce
    Namussuzluk bu olsa gerek.biri kardesim desin digeri arkadan hancerlesin.
  • HaktanHaktan33 dk önce
    Asıl sana yazık içten pazarlıklı yarı yolda bırakan aciz
  • VatandaşVatandaş34 dk önce
    Apo sende hainsin herkes biliyor

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