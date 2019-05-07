Abdullah Gül'den YSK kararına ilişkin ilk açıklama!
Yeni parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul'daki seçimleri yenileme kararına ilişkin sosyal medya hesabından tepki çeken ifadeler kullandı.07 Mayıs 2019 Salı 18:38
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararını değerlendirdi.
Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.'' ifadelerini kullandı.
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