Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Bunlar devreye girmeden kapatılması zor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi tarafından düzenlenen D-8 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programında değerlendirmelerde bulundu. Kuruluşunun 25’inci sene-i devriyesinde D-8 kutlama programı kapsamında İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda yapılan etkinliğe Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi dönemin önemli isimleri katıldı.

Abdullah Gül yaptığı konuşmada savaşın olumsuz yönlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Savaş bir şaka değil. Arkasında binlerce, yüzbinlerce yetim bırakan, aileleri perişan eden bir şey. Savaşı başlatmak kolay ama savaşları bitirmek çok zor. Diplomaside hamaset yoktur. Diplomaside hayal yoktur. Hep gerçeklik vardır. Bunlar devreye girmeden savaş başlatıldığında, kapatılması da çok zordur. "