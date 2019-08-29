Abdullah Avcı ilk 11’i şekillendirdi! Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'la oynanacak maçın ilk 11'ini şekillendirdi.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Geçen hafta evinde Göztepe'yi 3-0 yenerek 3 puanla tanışan siyah-beyazlılar kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Caner ve Burak Rize’ye karşı yok Kamp döneminde sakatlanan oyuncuların iyileşmesiyle eli güçlenen Abdullah Avcı, Karadeniz ekibine karşı sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. 56 yaşındaki teknik adam sakatlıkları süren Atiba, Roco ve Burak Yılmaz'ın dışında Caner Erkin'den de faydalanamayacak. Caner Erkin'in yokluğunda yeni transfer Rebocho sahada olacak. Burak Yılmaz'ın yerine ise Güven Yalçın forma giyecek. Öte yandan Göztepe karşılaşmasında sakatlığından dolayı oynayamayan Dorukhan Toköz ile sonradan oyuna dahil olan N'Koudou, Rizespor mücadelesinde takımdaki yerini alacak. Beşiktaş'ın Rizespor maçı muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, N'Koudou, Güven.

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