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Abdullah Avcı ilk 11’i şekillendirdi!

Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'la oynanacak maçın ilk 11'ini şekillendirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:31
Abdullah Avcı ilk 11’i şekillendirdi!

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Geçen hafta evinde Göztepe'yi 3-0 yenerek 3 puanla tanışan siyah-beyazlılar kazanarak milli araya moralli girmek istiyor.

Caner ve Burak Rize’ye karşı yok

Kamp döneminde sakatlanan oyuncuların iyileşmesiyle eli güçlenen Abdullah Avcı, Karadeniz ekibine karşı sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.

56 yaşındaki teknik adam sakatlıkları süren Atiba, Roco ve Burak Yılmaz'ın dışında Caner Erkin'den de faydalanamayacak.

Caner Erkin'in yokluğunda yeni transfer Rebocho sahada olacak. Burak Yılmaz'ın yerine ise Güven Yalçın forma giyecek.

Öte yandan Göztepe karşılaşmasında sakatlığından dolayı oynayamayan Dorukhan Toköz ile sonradan oyuna dahil olan N'Koudou, Rizespor mücadelesinde takımdaki yerini alacak.

Beşiktaş'ın Rizespor maçı muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, N'Koudou, Güven.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:31
  1. Süper Lig
  2. Çaykur Rizespor
  3. Beşiktaş
  4. Göztepe
  5. Burak Yılmaz
  6. Caner Erkin
  7. Rebocho

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