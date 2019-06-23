Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine yatırım yapmalı"

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasıyla Medipol Başakşehir’den ayrılarak Beşiktaş’ın başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, genç yeteneklerin futbol dışında kendilerine yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Kariyerine Liverpool, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi Avrupa kulüplerini sığdıran Nuri Şahin, ‘Nuri Şahin My Master Game Plan’ etkinliğinde, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelerek genç sporcuların kariyerlerini nasıl kurgulaması gerektiğini konuştu. Nuri Şahin, Abdullah Avcı’nın kendisini Türk Milli Takımı’na kazandırdığını söylerken, Avcı genç yeteneklerin futbol dışında kendilerine yatırım yapmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de birçok yetenekli futbolcu olduğunu belirten Avcı, Türkiye’de asıl sıkıntının eğitim ve sistem kaynaklı olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı: "Alman Milli Takımı’nın en iyi 2 oyuncusu Türk"

Türkiye’de yetenekli çok sayıda genç futbolcu olduğunu belirten Abdullah Avcı, doğru yönlendirme ile bu yeteneklerin önemli yerlere gelebileceğini belirtti. Avcı, “Türkiye’de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok. Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Milli Takımı’na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü Almanya’nın sistemi çok iyi. Almanya’da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya’da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitimde veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa başka bir mesleği daha oluyor. Biz de Almanya’daki gibi bir standart oluşturabilirsek çok daha iyi yerlerde olabiliriz” şeklinde konuştu.

Nuri Şahin: "Hayat sadece futboldan ibaret değil"

Futbol kariyerine altyapıdan başlayan Nuri Şahin ise bunun kariyeri için fark oluşturduğunu söyleyerek, "Ben altyapıdan yetiştim. Futbol oynuyordum, gol atıyordum, annem gelip beni tebrik ediyor sonrasında da pazartesi günü okula gideceğimi söylüyordu. Türkiye’de aileler çocuklarına böyle davranmıyor. 14-17 yaşındaki çocuklar bile profesyonel futbolcular gibi yaşıyor. O noktadan ilerleyemeyince de bu onlar için yıkım oluyor. Bu yüzden Nuri Şahin Akademi’de sporcuların ailelerine de dokunacağız. Bizim akademide ailelerin haftada en az iki gün katılma zorunluğu var. Aynı zamanda ailelere özel kurs hazırlıyoruz. Ailelere de yatırım yapmak istiyoruz ki onlarda çocuklarına doğru yatırım yapabilsin. Örneğin sporcu çocukların nasıl beslenmesi gerektiğini aileleri de bilmeli” dedi.

Hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını belirten Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hayat sadece futboldan ibaret olduğu zaman sıkıcı oluyor. Benim kendimi geliştirmek istememin ilk sebebi farklı kişilerle farklı ortamlarda sohbet edebilmek. Okuduğum bir kitaptan bir gün birisi ile konusu gelir de konuşurum diye notlar alıyorum. Bunun bana saha dışında da faydası oluyor."

Alan Watkins: "Başarı sadece teknik kapasiteden ibaret değildir"

Etkinliğin ikinci kısmında Olimpik sporcularla çalışan ve insan performansı üzerine uzmanlaşmış bilim insanı olan Dr. Alan Watkins ile canlı bağlantı gerçekleştiren Nuri Şahin, Watkins ile sporda doğru liderlik ve yöneticilik kavramlarıyla ilgili konuştu. İyi bir lider ile iyi bir sporcu arasında ortak niteliklere değinen Watkins, bu özellikleri şu şekilde özetledi:

"İlk ortak özellik, hırs, arzu ve hedefe odaklanmaktır. Bunlar altın madalya kazanmak isteyen bir sporcuda ya da kazanmak isteyen birliderde olmak zorundadır. İkincisi, iyi bir sporcu veya iyi bir lider kendisini geliştirmek için danışmanlık almaya açık olmalıdır. Sporda veya iş hayatında, başarı sadece teknik kapasiteden ibaret değildir. Başarılı liderler kendilerini tek boyutta değil, birçok alanda geliştirir. İnsani ilişkiler bu konuda çok değerlidir. Üçüncü ortak özellik de gelecekle ilgili sofistike düşünebilmeleridir. Her iki tarafta ayrıntılı bir şekilde planlanmış bir bakış açısına sahiptir."