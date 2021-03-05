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Gündem Abdullah Ağar’dan kazaya ilişkin çarpıcı yorum
Gündem

Abdullah Ağar’dan kazaya ilişkin çarpıcı yorum

Bitlis'te yaşanan ve 11 askerimiz şehit olduğu, 2 askerimizin yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili "Hava koşullarını bilmiyorlar mıydı?" sorusuna Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 01:30:00 - 2021-03-05 01:31:32

Akşam saatlerinde Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı.

Türkiye bir yandan evlatlarına ağlarken, diğer yandan da kazanın nedenlerini, pilotların yetkinliğini ve faciaya sebebiyet veren Cougar tipi helikopterlerin yapısını konuşmaya devam ediyor.

Abdullah Ağar'dan kazayla ilgili çarpıcı yorumlar

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Tatvan yakınlarda meydana gelen kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik Uzmanı Ağar, Cougar tipi helikopterleri kullanan pilotlarının hepsinin çok deneyimli olduklarını söyledi.

"Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir"

"Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir diyen" Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava koşullarını hepsi çok iyi bilir, derslerine iyi çalışırlar"

Hava koşullarını bilmiyorlar mıydı' gibi birtakım cümlelerle karşı karşıyayız, hepsi çok iyi biliyorlardı eminim, hepsi çok iyi derslerine çalıştılar. Pilotlarımız, göreve çıkmadan önce gerek kuleyle olsun, gerek kendi komutanıyla olsun, gerek kendi güzergah analiziyle olsun, hava koşullarını her zaman çalışırlar. Bu temel değerlendirme sonrasında uçmaya karar verirleri. Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir, isterse en yüksek rütbeli komutanı uçuruyor olsun.

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