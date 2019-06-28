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Abdullah Ağar'dan çarpıcı tespit! Türk askerine saldıran Esed ne yapmak istiyor?

Suriye'de Esed rejimi Türk askeri birliklerini bir kez daha hedef aldı. Rejim güçlerinin saldırılarını değerlendiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin çok uyanık olması gerektiğini belirterek "Rejim güçlerinin bu saldırılarının Rusya'nın bilgisi olmadan olması mümkün değil. Türkiye ile ABD arasında iletişimin arttığı dönemlerde bu saldırılar ivme kazanıyor. Bölgede TSK'nın hareketi kısıtlanmak ve Türkiye baskılanmak isteniyor" dedi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:39
Abdullah Ağar'dan çarpıcı tespit! Türk askerine saldıran Esed ne yapmak istiyor?

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, son dönem yaşanan saldırıların ne anlama geldiğini değerlendirdi. İşte Ağar'ın dikkat çeken tespitleri...

Bu beşinci saldırı oldu

"Yaşanan son saldırı, TSK'ya ait gözlem noklarına yönelik düzenlenen beşinci saldırıdır. Bunun üçü basına yansımıştı. Saldırıların İdlib bölgesinde TSK'ya ait unsurların hareket kabiliyetini etkilemeyi, yani sınırlamayı amaçladığını söylememiz gerekir. Gözlem noktaları her iki ateşin ortasında kalan riskli alanlardır. Bölgede de 9-10 ve biraz da 11 No'lu gözlem noktaları, hem muhalif hem de rejim güçlerinin iki ateşi arasındadır.

Saldırının amacı provokasyon

İdlib meselesinde Rusya'nın açıkçası çok kurnaz davrandığını söylemek gerekir ve rejim güçlerinin Rusya'nın bilgisi ya da desteği olmadan gözlem noktalarına ateş açması mümkün değil. Saldırının amacı provokasyon yaratmaktır. Burada Rusya ile İran arasında da bir egemenlik kavgası vardır. Rusya, Astana sürecinin ardından İdlib'de terör örgütlerinin ıslah edilmemesi, M4 ve M5 karayollarının açılmaması ve hava üssüne yönelik saldırıları argümanları olarak elinde sımsıkı tutuyor.

Türkiye-ABD yakınlaşması

Ancak Türkiye ile ABD arasında iletişimin hafif ısındığı dönemlerde bu saldırılar ivme kazanıyor. Başka bir ifadeyle, İdlib'de bir provokasyon yaratıyor. Bakın Suriye'deki çatışma gerçekten çok derin ve herkes tarafından kullanılmak istenen bir ortam söz konusu. Rejim, kendi başına bunları yapamaz. Rejimin hava gücü Rusya desteğiyle güçlendi. Uçakları ve varil bombaları var ancak ciddi bir kara gücü yok.

Terör örgütü bölgede gizleniyor

Bakın Irak'ta, mezhep savaşı çıkardılar ve Şii-Sünni savaşının kazananı ülkenin kuzeyindeki Barzani'nin peşmergesi oldu. Burada (Suriye) ise önce Sünniler ile Nusayriler çatıştı; sonra çatışmaya Şiiler dahil oldu ve şu an ülkenin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG sessizce kendini unutturuyor.

Kesinlikle çok uyanık olmalı

Türkiye'nin kesinlikle çok uyanık ve İran ile birlikte çok sağduyulu davranması gerekiyor. Suriye'de hem mezhep hem de meşrep savaşı yaşanıyor. Bölgede istikrarsızlık daha da derinleştiriliyor. Gerek Irak gerekse Suriye'de bütün emperyalist devletlerin bir planı var. Suud, BAE ve Mısır bölgedeki farklı gruplara zaten destek veriyor. İsrail kendisini göstermeden çok güzel tezgâhlar kuruyor ve Ortadoğu, İsrail'in ihtirasları çerçevesinde dizayn edilmeye çalışılıyor.

İdlib kaynayan kazan

Ortadouğu'da, herkes birbirine dolanıyor ama her şart ve koşulda İsrail kazanan oluyor! Müslümanlar, Şii-Sünni adı altında savaşırken kazanan Hıristiyanlar ve Yahudiler oluyor. Suriye'deki Sünni terör örgütlerinin hepsi İdlib'e gönderildi ve burası kaynayan bir kazan haline getirildi.

Siyasi süreci desteklemesi gerekiyor

Türkiye'nin İran ile birlikte mezhep ayrışmasına asla gitmeden Suriye'de siyasi süreci desteklemesi gerekiyor. Ülkede siyasi sürecin başlaması, savaşın bitmesi ve insanların talep ettikleri hakları alması konusunda ciddi ve büyük adımların atılması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:39
  1. abdullah ağar
  2. esed rejimi
  3. türk askerine saldırı

YORUM YAZ

  • N.ayderN.ayder21 dk önce
    İsabetli bir yorum olmuş bu Suriye politikası ve ülkedeki Suriyeliler meselesi daha çok hükümet devirir, hükümet kurar.
  • HadraHadra29 dk önce
    Sn Ağar, Bu İşlerin tecrübeli bir ismi olarak; neden Caber Kalesinden (Süleyman Şah mezar'ını)taşınan yegane varlığımız ve Ay Yıldızlı Bayrakla dalgalanan Mezarın taşınmasını, Nedenleri,bu noktaya gelinen sonuçlarını yazmıyorsunuz?Sadece şimdi sonuçlara bakarak yorum ne gibi sonuçlar getirir? Hiç çekinmeden bilelim ki Sosyolojik vakıalarda Benzer Hadiselerin Sonuç ları benzerdir.(Aynı değildir).kuralı geçerlidir. Türkiye zamanında Bekaa Vadisnde oluşan durumlardan zamanında rahatsızlığını diile getirmedi, !982 ve 1984 lerdeki Beşşarın Babasının katliamlarına, şehit Hama ve Şehit Humusta sessiz kaldı,Hiç bir Sorumluluğuunu dile getirmedi şimdi kalkıyoruz Nusradan,Nüseyriden rahatsızlık his ediyoruz,Geç BOR'un Pazarı derler ya ! O Misal gibi Şimdi ne diyoruz; şöyle yapalım,Böyle yapalım deniliyor.Savaşın Cephesinde Ateş hattında ne Cephe değiştirilir, ne de taktik değişimi Sonuc getirmez, Bu Melun Rusyanın babas: Deli Petro değilmiydi Hedefi: Sıcak Denizlere inmekidi işte sonuçlar ortada ; BU Melun ABD, AB, NATO, ve de Asıl Babaları İsrail değil mi ki BM de de İlk tanıyan biziz maalesef! Asıl Hedefleri ARZ'u Mevud (Sİvasa kadar uzanan kendilerince vaad edilmiş topraklar!) Şimdi Biz nerdeyiz? Bu TBMM i ne Yapar? Hangi kanunu Milli Menfaat ve Milli Savunma için çıkarmış lütfen hiç bir partiyi ayırmaksızın yazarmısınız?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 45 dk önce
    Būtūn Tūrkiye, Dūşmanları Suriye de. Dost Görūnūmlū Dūşmanlarda. Rusya, ABD, AB.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    şiiler sapıktır iran sapıktır hristiyan ve yahudiler ile müttefik olan her müslümanım diyen sapmıştır, karşısına müslümanı alıp savaşan sapmıştır imansızdır. iran şiidir muta nikahını dine atfetmişlerdir namazı üç vakit kılmaktadırlar. bir mümini sebepsiz öldürmenin bedeli kurana göre ebedi cehennemdir
  • EKOLL EKOLL 1 sa önce
    Sayın uzman İran ile anlaşma olmaz. Tarihte İran ile Türkiye ne zaman anlaşmış. İran hep Türkiye'nin zayıf ve istikrarsız olmasını istemiştir. Yapılacak şey bir gece ansızın Eset ve avanesi üzerine bomba olup yağmaktır. Masaya vurmanın zamanı gelmek üzeredir. Artık şu S 400 müdür nedir gelse artık. Şehit olan her mehmetçiğin degeri dünyaya bedeldir. Artık canımız yanmasın.
  • gülgül1 sa önce
    rusya denilenülke yapıyor bunları zaten biliyoruz. ALLAH hepsinin belasını versin, birbirlerinden bulsunlar dilerim.

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