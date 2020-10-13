Abdullah Ağar’dan çarpıcı açıklamalar! ‘Roma döneminden kalma haritalarıyla ispatlamaya çalışıyorlar’

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ateşkese sadık kalmayan Ermenistan tahriklerini sürdürüyor.

Karabağ'da işgal eden Ermenistan'ın bölgede cepheyi genişleterek Azerbaycan'ın sivil bölgelerine gece saldırmasının münferit bir olay olmadığı kaydedildi.

Uzmanlar Ermenistan’ın provokasyonlarını değerlendirirken, bu insanlık dışı uygulamanın merkezinde, Erivan'daki insanların açıkça söylemekten hoşlandıkları, yani "kitlesel sindirme" taktiklerinin bir savaş aracı olarak kullanılması, Ermenistan tarafından benimsenen doktrin olduğu aktarıldı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK’yı savaştıran, sivil bölgelere saldıran Ermenistan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağar, ‘Ermeni diasporası, Roma döneminden kalma bu haritayı her yere göndererek sözde haklılığını ispat etmeye çalışıyor. Kafa 16 asır öncesine takılıp kalınca... Kafa bozuk olunca... Resmen yokuz yahu. Sadece biz değil, Kürt kardeşlerimiz de yok. O zaman! YPG/PKK=Büyük Ermenistan’ dedi.



