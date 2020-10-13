  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdullah Ağar’dan çarpıcı açıklamalar! ‘Roma döneminden kalma haritalarıyla ispatlamaya çalışıyorlar’
Gündem

Abdullah Ağar’dan çarpıcı açıklamalar! ‘Roma döneminden kalma haritalarıyla ispatlamaya çalışıyorlar’

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘Ermeni diasporası, Roma döneminden kalma bu haritayı her yere göndererek sözde haklılığını ispat etmeye çalışıyor’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:20:00 -
Abdullah Ağar’dan çarpıcı açıklamalar! ‘Roma döneminden kalma haritalarıyla ispatlamaya çalışıyorlar’

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ateşkese sadık kalmayan Ermenistan tahriklerini sürdürüyor.

Karabağ'da işgal eden Ermenistan'ın bölgede cepheyi genişleterek Azerbaycan'ın sivil bölgelerine gece saldırmasının münferit bir olay olmadığı kaydedildi.

Uzmanlar Ermenistan’ın provokasyonlarını değerlendirirken, bu insanlık dışı uygulamanın merkezinde, Erivan'daki insanların açıkça söylemekten hoşlandıkları, yani "kitlesel sindirme" taktiklerinin bir savaş aracı olarak kullanılması, Ermenistan tarafından benimsenen doktrin olduğu aktarıldı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK’yı savaştıran, sivil bölgelere saldıran Ermenistan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağar, ‘Ermeni diasporası, Roma döneminden kalma bu haritayı her yere göndererek sözde haklılığını ispat etmeye çalışıyor. Kafa 16 asır öncesine takılıp kalınca... Kafa bozuk olunca... Resmen yokuz yahu. Sadece biz değil, Kürt kardeşlerimiz de yok. O zaman! YPG/PKK=Büyük Ermenistan’ dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?
Medya

Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

İlk sezonunda izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona da fırtına gibi başladı. Dizi yeni sezonda izleyicilere sanki yeni ..
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı
Korona Virüs

Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı

Koronavirüs pandemisinde Ankara'da yaşanan dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı başkenti..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay