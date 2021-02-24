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Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin Deyr ez Zur bölgesine Patriot transfer ettiğini açıklayan Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin hava savunma ağı kurduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:59:00 - 2021-02-24 23:00:52
Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı

ABD'nin Suriye'de hava savunma ağı kurduğunu bilerten Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, "Geçen hafta Suriye’nin kuzeydoğusuna alçak irtifa güdümlü HSS Avenger transfer eden ABD, şimdi de bölgede Patriot orta ve yüksek irtifa HSS’leri kuruyor. Deyr ez Zur/Al Ömer, aseke/Şeddade. Bu bir “Hava Savunma Ağı” demek. Tekil sistem/batarya kurulumu değil!" dedi. Ağar Patriot sisteminin tam olarak teyit edilemediğini de belirtti.

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