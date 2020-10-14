Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek istediğini söyledi.
İşgalci Ermenistan'ın planlarından bahseden Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, 4 Ekim tarihindeki hava üssünü hedef alan işgalci Ermenistan ordusunun asıl niyetinin Türkiye'ye ait olan F-16'ları hedef alarak Türkiye'yi savaşa çekmek istediğini ve Rusya ile Türkiye arasında bir çatışma ortamı oluşturmayı amaç edindiğini iddia etti.
Abdullah Ağar'ın açıklamaları şöyle:
Ermenistan 4.Ekim.2020’de 300 mm çapında 90 km menzilli BM-30 Smerch füzeleriyle Gence’ye saldırdığında ne demişti?
“Hava üssünü hedef aldık.”
Peki bizim F-16’lar nerede?
Gence’de!
Ermenistan çok tehlikeli bir oyuna girişmiş belli ki.
Türkiye’yi direk savaşa çekmeye çalışmış!
Peki o zaman soru!
Türkiye’ye bu komployu, entrikayı kim kurdu?
Kim Türkiye ile Rusya’yı savaştırmak istedi?