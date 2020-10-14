Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

İşgalci Ermenistan'ın planlarından bahseden Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, 4 Ekim tarihindeki hava üssünü hedef alan işgalci Ermenistan ordusunun asıl niyetinin Türkiye'ye ait olan F-16'ları hedef alarak Türkiye'yi savaşa çekmek istediğini ve Rusya ile Türkiye arasında bir çatışma ortamı oluşturmayı amaç edindiğini iddia etti.

Abdullah Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Ermenistan 4.Ekim.2020’de 300 mm çapında 90 km menzilli BM-30 Smerch füzeleriyle Gence’ye saldırdığında ne demişti?

“Hava üssünü hedef aldık.”

Peki bizim F-16’lar nerede?

Gence’de!

Ermenistan çok tehlikeli bir oyuna girişmiş belli ki.

Türkiye’yi direk savaşa çekmeye çalışmış!

Peki o zaman soru!

Türkiye’ye bu komployu, entrikayı kim kurdu?

Kim Türkiye ile Rusya’yı savaştırmak istedi?