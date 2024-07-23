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Medya Abdulkadir Selvi'den Türkiye'yi sarsacak yeni "kaset" iddiası! Duyan herkes şaştı kaldı
Medya

Abdulkadir Selvi'den Türkiye'yi sarsacak yeni "kaset" iddiası! Duyan herkes şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 10:13:00 -
Abdulkadir Selvi'den Türkiye'yi sarsacak yeni "kaset" iddiası! Duyan herkes şaştı kaldı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’de eski Genel Başkan Deniz Baykal’la ilgili ortaya atılan kaset iddialarını hatırlattığı yazısında, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül’ün olduğu iddiasıyla yayılan video olayını değerlendirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’de eski Genel Başkan Deniz Baykal’la ilgili ortaya atılan kaset iddialarını hatırlattığı yazısında, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül’ün olduğu iddiasıyla yayılan video olayını değerlendirdi.

Selvi, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığına giden yolda yeni kasetler konuşuluyor” diye yazdı.

Selvi, “Yerel yönetimlerden başlayarak bir mıntıka temizliğinden söz ediliyor. Yerel yönetimlerden CHP Genel Merkezi’ne, oradan cumhurbaşkanı adaylığına giden sürecin yapı taşları kasetlerle döşenmek isteniyor. Kimi birilerini bir yerlere getirmek için yapılıyor kimi de birilerini oyun dışına atmak için tasarlanıyor. Bu yol çok tehlikeli bir yol. Bu yöntem çok kirli bir yöntem. Bu tuzak demokrasiye kurulmuş bir tuzaktır” ifadelerini kullandı.

 
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