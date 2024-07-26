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Medya Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı! "MHP" detayı olay oldu
Medya

Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı! "MHP" detayı olay oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-26 11:45:00 -
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı! "MHP" detayı olay oldu

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısında sert tartışmalardan kaçınılması gerektiğini söylediğini aktardı. Selvi, Erdoğan’ın normalleşme sürecinin zehirlenmesini istemediğini belirtti. Erdoğan’ın hem içeride hem dışarıda normalleşme sürecinin devam etmesinden yana olduğunu ifade eden Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, Erdoğan’ın bu sürecin kelebek ömürlü olmaması gerektiğini vurguladığını yazdı. Selvi, şunları kaydetti:

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısında sert tartışmalardan kaçınılması gerektiğini söylediğini aktardı. Selvi, Erdoğan’ın normalleşme sürecinin zehirlenmesini istemediğini belirtti. Erdoğan’ın hem içeride hem dışarıda normalleşme sürecinin devam etmesinden yana olduğunu ifade eden Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, Erdoğan’ın bu sürecin kelebek ömürlü olmaması gerektiğini vurguladığını yazdı. Selvi, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü yapılan AK Parti MKYK toplantısında parti yönetiminde 3-4 ismin değişeceği yönünde haberler vardı.

Ama o bilgi bu toplantı için değildi. Zaten bu toplantıya yetişmesi beklenmiyordu. Ama önümüzdeki MKYK’da değişiklik gerçekleşebilir.

SERT TARTIŞMALARDAN KAÇININ UYARISI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benim asıl dikkat çekmek istediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da “Sert tartışmalardan kaçının” diye uyarıda bulunuyor. Peki bunu niçin yapıyor?

Aksine Erdoğan, sert tartışmaları seven bir liderdi. Ama yeni sürecin dili farklı. Çünkü Erdoğan normalleşme sürecinin devam etmesini istiyor. Sert tartışmalarla normalleşme sürecinin zehirlenmesini istemiyor. Daha önce de “Normalleşme süreci kelebek ömürlü olmasın” diye uyarıda bulunmuştu. Ama maalesef Özgür Özel bunun kıymetini bilemedi.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ ÖNEMSİYORUZ

Normalleşme ve yumuşama sürecini ihanet projesi olarak tanımlayanların aksine Erdoğan hem içeride hem dışarıda normalleşme sürecinin devam etmesinden yana.

Bir MYK toplantısında, “Biz normalleşme ve yumuşama sürecini önemsiyoruz. Bizim iyi niyetimizi istismar ettiler ama buna rağmen normalleşme süreci devam edecektir. Bu noktadan sonra biz bunu kendi yöntemlerimizle devam ettireceğiz” demişti.

MHP’Yİ TEDİRGİN ETMEDEN

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la normalleşme sürecinin olumlu sonuçları alındı. Sırada Suriye var. Esed’le görüşme son dönemlerin en önemli gelişmelerinden biri olacak. İçeride ise Özgür Özel’le başlayan normalleşme süreci yol kazasına uğrasa da askıya alınmış değil. Gümbür gümbür bir normalleşme değil. Kriter, MHP’yi tedirgin etmeden normalleşme."

 

 

 

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Yorumlar

İ. Keskin

MHP ile nereye kadar?

Abdülhamit Karaca

Soroscu kavala ve suraekasinin amansiz sevicisi bay selvi mesrebi gergi yazi yazmaga basladigi günden beri milli ve yerli olan herseye alerjisi olmus lanetolasi küressel emperyalizminin borozanidir, onun icindirki milli ve yerli olan MHPye ve kadrolarina saldirmaktadir, zira küressele deccalarin yikmak icin hedefe koyduklari Cumhur ittiakinin kuvvetli destekcisi olan MHPyi tesirsiz hale getirmeden bunu basaramiyacaklarini pekala bilmektedir, yani demem oki sahibini sesi olan bay selvide ona verilen görevi inatca ve hoyratca idame etmektedir,vesselam.
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