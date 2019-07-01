0553 313 94 23

Abdulkadir Parmak’tan John Obi transferine ilginç yaklaşım

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Obi, transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Onazi’ye ilginç göndermede bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46
Abdulkadir Parmak’tan John Obi transferine ilginç yaklaşım

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Obi, transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Onazi’ye ilginç göndermede bulundu.


Abdulkadir Parmak’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo-mavili taraftarların büyük ilgisini çekti. Rekabete hazır olduğunu belirten başarılı oyuncu, John Obi’nin transferinde önemli rol oynayan Onazi’ye göndermede bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabından, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi Onazi" diyerek esprili bir yorum yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 aylık bebek, hastaneye götürülürken kazada öldü
    1. 7 aylık bebek, hastaneye götürülürken..
    2. KKTC'den sürpriz teklifi: Anlaşma ile..
    3. Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe..
    4. GÜNCELLEME - Adana'da oğlu tarafından..
    5. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’na en..
    6. FSM Köprüsü'ndeki çalışma
    7. Giresun'da arazi tartışması: 1 ölü
    8. Mersin'deki kadın cinayeti
    9. Kabızlık neden olur? Kabızlık için..
    10. Siirt'te bulunan yaralı kartal tedavi..
    11. Yaşar Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
    12. AK Partili belediyelerden Çanakkale..
    13. Bodrum 2021 yelken yarışlarına talip..
    14. Giresunspor’da ilk transfer savunmaya
    15. Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre..
    16. Sürücüler dikkat! Benzine 27 kuruş zam..
    17. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
    18. Aydın’dan meydan açıklaması
    19. Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya..
    20. Çanakkale’de 10 yıl aradan sonra yağlı..
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama