Abdülkadir Ömür korkuttu!
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, tansiyonunun düşmesinin ardından devre arasında oyundan alındı.16 Nisan 2018 Pazartesi 22:33
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Osmanlıspor ile oynanan deplasman maçında korkuttu.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü. Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı.
Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
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