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Abdulkadir Aydın kimdir? Ak Parti Horasan Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydın

Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Horasan belediye başkan adayı Abdulkadir Aydın oldu. Peki, Abdulkadir Aydın kimdir? Abdulkadir Aydın kaç yaşında?

25 Ocak 2019 Cuma 15:21
Abdulkadir Aydın kimdir? Ak Parti Horasan Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydın

Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Horasan belediye başkan adayı Abdulkadir Aydın oldu. Peki, Abdulkadir Aydın kimdir? Abdulkadir Aydın kaç yaşında?

Abdulkadir Aydın kimdir?

Abdulkadir Aydın, 22.07.1961 tarihinde Erzurum İli Horasan İlçesi Aras nahiyesinde dünyaya geldi. İlkokul tahsilini Horasan İnkılap İlkokulunda, Ortaokul tahsilini Aras Ortaokulunda, Lise tahsilinde Horasan Lisesinde tamamladı.

1981 tarihinde vatani görevine başladı. 1983 yılında kendisine ait şirkette Müteahhit olarak iş hayatına başladı.

2014 yerel seçimlerde Abdulkadir AYDIN Saadet Partisinden Horasan Belediye Başkanı adayı oldu ve Belediye Başkanı seçilerek yeni görevine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:21
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