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Aktüel Abdulhamit Gül istifa mı etti?
Aktüel

Abdulhamit Gül istifa mı etti?

Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Abdulhamit Gül görevinden neden ayrıldı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Abdulhamit Gül istifa mı etti?

Yeniakit Publisher
2022-01-29 09:17:00 -
Abdulhamit Gül istifa mı etti?

Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı. Peki, Abdulhamit Gül istifa mı etti?

Abdulhamit Gül istifa mı etti?

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum” ifadeleri kullandı.

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