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Gündem Abdülhamid Han gemisi sondaja başladı
Gündem

Abdülhamid Han gemisi sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 07:18:00 -
Abdülhamid Han gemisi sondaja başladı

Türkiye'nin Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları, ülkemizin 4'üncü gemisi olan Abdülhamid Han ile devam ediyor.

Son olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

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