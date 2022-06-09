ABD'nin Türkiye için yeni darbe planı!
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, ABD'nin Türkiye üzerindeki oynadığı oyuna dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme planlarını anlattı.
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Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
15 Temmuz ihanetinde darbeci askerleri kullanan ABD'nin, TSK'daki hainlerin temizlenmesi sebebi ile böyle bir şansı kalmadığına dikkat çeken Uğurlu, ABD ve Millet İttifakı'nın işbirliği içinde olduğunu söyledi.
Vatandaşlara uyanık olmaları çağrısı yapan Fatih Uğurlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a attığı "kaçacak" iftirasını da eleştirdi.