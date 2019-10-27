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Teknoloji

ABD’nin planı ortaya çıktı! F-35’lerin kanatlarına gizleyecekler

ABD ordusu, yeni füze çalışmaları yaparak F-35 savaş uçaklarının kanatlarının altına daha fazla silah asabilmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

2019-10-27 10:05:00 -
ABD’nin planı ortaya çıktı! F-35’lerin kanatlarına gizleyecekler

ABD ordusunun, F-35 savaş uçaklarının kanatlarının altına daha fazla silah asabilmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

ABD'nin silah şirketi Lockheed Martin'nin, ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı ile birlikte 2019'un başlarında, F-35C ile uyumlu havadan havaya atılan hipersonik füze konusunda çalışma yaptığı ortaya çıktı. Hipersonik  füzenin yıl sonuna kadar test aşamalarına geçeceği iddia edildi.

F-35'in iç silah bölmesi büyütülecek!

Lockheed, içeride silah taşımak üzere tasarladığı F-35A ve F-35C savaş uçağı dörtten fazla AIM-120 füze taşıyamıyor. Uçağın iç düzeni fazla cephane için yer olmadığı bilinmekteyken yeni geliştirilen hipersonik füzenin F-35’in iç silah bölmesine sığmayacak kadar büyük olması ortaya bazı problemleri çıkarıyor. Lockheed'in bu problemi aşmak için 4 olan füze taşıma kapasitesini, altıya çıkarmak için özel bir raf geliştirdiği ileri sürüldü.

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Yorumlar

AYH8N ERG8N8Z EWET

Gölgelerin gücü adına güç bende artık demek için; bu uçakların manevra kabiliyetine bakmak lazım. Menzile varma hızını, radar ve lazer yardımıyla kanatlara gizleyeceği silahlara teknik kabiliyet olarak yukleyecekse Rusların SU serisi ABD nin Sözde radara yakalanmayan F =35 in den çok üstün teknik donanımlara sahip, daha ölümcül savaş makinalaridir. Adet açısından çokluk ve gizlilik füzenin kabiliyetiylede teknik açından doğru orantılı bir görünüm sergilemesi lazımdır bu füzeler de ABD nin suud krallığına sattığı; başta patriotlar gibi, silâhlarsa akla şu soru geliyor: ABD teknik üstünlükleri sorgulanır, doğuştan teknik kabiliyetten eksik, hatalı bu silahları olduğundan daha fazla değer yükleyerek reklamını da yaparak ; neden satmak istiyor? Cünkü: başta, rant ekonomisine çok iyi hizmet ederek çizilen karizmalarını da onarmak istiyorlar.
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AYH8N ERG8N8Z EWET

Gölgelerin gücü adına güç bende artık demek için; bu uçakların manevra kabiliyetine bakmak lazım. Menzile varma hızını, radar ve lazer yardımıyla kanatlara gizleyeceği silahlara teknik kabiliyet olarak yukleyecekse Rusların SU serisi ABD nin Sözde radara yakalanmayan F =35 in den çok üstün teknik donanımlara sahip, daha ölümcül savaş makinalaridir. Adet açısından çokluk ve gizlilik füzenin kabiliyetiylede teknik açından doğru orantılı bir görünüm sergilemesi lazımdır bu füzeler de ABD nin suud krallığına sattığı; başta patriotlar gibi, silâhlarsa akla şu soru geliyor: ABD teknik üstünlükleri sorgulanır, doğuştan teknik kabiliyetten eksik, hatalı bu silahları olduğundan daha fazla değer yükleyerek reklamını da yaparak ; neden satmak istiyor? Cünkü: başta, rant ekonomisine çok iyi hizmet ederek çizilen karizmalarınıda onarmak istiyorlar.
  • Yanıtla
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