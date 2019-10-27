ABD’nin planı ortaya çıktı! F-35’lerin kanatlarına gizleyecekler

ABD ordusunun, F-35 savaş uçaklarının kanatlarının altına daha fazla silah asabilmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

ABD'nin silah şirketi Lockheed Martin'nin, ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı ile birlikte 2019'un başlarında, F-35C ile uyumlu havadan havaya atılan hipersonik füze konusunda çalışma yaptığı ortaya çıktı. Hipersonik füzenin yıl sonuna kadar test aşamalarına geçeceği iddia edildi.

F-35'in iç silah bölmesi büyütülecek!

Lockheed, içeride silah taşımak üzere tasarladığı F-35A ve F-35C savaş uçağı dörtten fazla AIM-120 füze taşıyamıyor. Uçağın iç düzeni fazla cephane için yer olmadığı bilinmekteyken yeni geliştirilen hipersonik füzenin F-35’in iç silah bölmesine sığmayacak kadar büyük olması ortaya bazı problemleri çıkarıyor. Lockheed'in bu problemi aşmak için 4 olan füze taşıma kapasitesini, altıya çıkarmak için özel bir raf geliştirdiği ileri sürüldü.