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Aktüel ABD'nin Nashville kentindeki intihar bombacısının "1 yıl önce patlayıcı maddeler yaptığı" iddiası
Aktüel

ABD'nin Nashville kentindeki intihar bombacısının "1 yıl önce patlayıcı maddeler yaptığı" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:09:15 -
ABD'nin Nashville kentindeki intihar bombacısının "1 yıl önce patlayıcı maddeler yaptığı" iddiası

NEW YORK (AA) - ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı yaşanan patlamadan sorumlu tutulan intihar bombacısı Anthony Quinn Warner'ın 1 yıl önce patlayıcı maddeler yaptığı iddia edildi.

Yerel medyadaki polis raporlarına göre, Nashville'de kendisini havaya uçuran 63 yaşındaki Warner'ın kız arkadaşı olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan kişi, 2019'da polisi arayarak "erkek arkadaşının sürekli bomba yapmaktan bahsettiği ve patlayıcı maddeler yaptığı" ihbarında bulundu.

2019'daki polis raporunda, Warner'ın bomba yaptığı ihbarı üzerine evinde arama yapıldığı ancak herhangi bir kanıt bulunamadığı belirtildi.

- Olay

Yetkililer, daha önce yaptığı açıklamada da Warner'ın saldırı öncesi polisin radarına takılmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Tennessee Savcısı Don Cochran, "Anthony Warner isimli şahsın intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu." açıklamasını yapmıştı.

Soruşturmayı yürüten federal yetkili David Rausch ise patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiğini söylemişti.

Warner'ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetmişti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Patlama nedeniyle kentte en az 41 bina zarar görürken hasar oluşan iletişim sistemleri, acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilemişti.

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