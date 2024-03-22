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Gündem ABD’nin Katil İsrail’e desteği deşifre oldu!
Gündem

ABD’nin Katil İsrail’e desteği deşifre oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 11:19:19 - 2024-03-22 11:19:18
ABD’nin Katil İsrail’e desteği deşifre oldu!

İsaril’in Gazze’de uyguladığı soykırım devam ederken, bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. ABD basını, İsrail'in Hamas’ın 3 numaralı ismine düzenlediği suikastin arkasında ABD’nin olduğunu yazdı.

ABD basını İsrail’in cumartesi gecesi Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat mülteci kampını bombalamıştı. IDF sözcüsü  Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas’ın üst düzey komutanı Mervan İsa’nın kampta olduğu istihbaratı üzerine kampı bombaladıklarını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’da bu idaayı doğrulamıştı. Hürriyet.com’da yer alan haberde ABD'den bu suikast ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

NBC News’in okurlarına sunduğu haberde, Amerikan istihbaratı, bu ayın başlarında Gazze'de öldürülen üst düzey Hamas üyesi Mervan İsa'nın hedef alınmasında İsrail'e yardım etti. İsrail merkezli Times of Israel Hamas'ın üst düzey komutanına yönelik suikast muhtemelen ABD'nin kulak misafiri olmasından kaynaklandı' dedi.

Ynet ise bu gelişmeyi 'ABD istihbaratı Marwan Issa'nın hedef alınmasına yardımcı oldu' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Yetkililer, sabit disklerden, cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan, haritalardan ve diğer materyallerden toplanan istihbaratın yanı sıra ABD tarafından gerçekleştirilen elektronik dinlemelerin büyük olasılıkla İsrail'e Hamas'ın 3 numaralı yetkilisi Marwan Issa'nın yerini tespit edip ortadan kaldırmasında yardımcı olduğunu ekledi.'
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