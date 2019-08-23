ABD'nin hamlesi sonrası Putin'den orduya talimat! Hazır olun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin füze denemesinin ardından orduya talimat vererek gerekli önlemlerin alınması istedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yaparak ABD'nin kruz füzesi denemesini değerlendirdiğini belirtildi. Açıklamada Putin kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı vurgulandı. Kremlin'in açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orduya ABD'nin füze denemesine yanıt verecek önlemleri almaları için talimat verdiği, bakanlıklara ise yeni Amerikan füzesinin oluşturacağı tehditleri analiz etmeleri yönünde talimat gönderdiği belirtildi.

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