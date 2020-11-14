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Aktüel ABD'nin başkentinde yüz binlerce taraftarından Trump'a destek gösterisi
Aktüel

ABD'nin başkentinde yüz binlerce taraftarından Trump'a destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:12:54 -
ABD'nin başkentinde yüz binlerce taraftarından Trump'a destek gösterisi

WASHİNGTON (AA) – ABD’de yapılan 3 Kasım başkanlık seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken seçimlere hile karıştırıldığını düşünen Başkan Donald Trump’ın taraftarları bugün başkentte gövde gösterisi yaptı.

Washington’da sabah saatlerinden itibaren değişik gruplar halinde toplanmaya başlayan yüz binlerce Trump taraftarı seçimlerin çalındığını iddia ederek “Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yürüyüşü” adı altında Trump’a desteğini gösterdi.

Çoğunun yüzünde maske olmadığı görülen göstericiler, ellerinde “Hırsızlığı durdurun”, “Trump 2020”, “MAGA ülkesi” şeklinde Trump’a destek veren dövizlerle Freedom Plaza meydanında toplandı.

Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etti.

Göstericiler burada yaptıkları konuşmalardan sonra Kongre binasına doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto yürüyüşünde göstericiler, “Joe Biden meşru başkan değildir” “Hileli seçimler”, ''4 yıl daha'' şeklinde sloganlar atarken, karşı düşünceden olduğu anlaşılan gruplarla zaman zaman gerginlik ve arbede yaşandı.

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan diğer bir grup da üzerlerinde MAGA şapka ve tişörtlerle, ellerinde bayraklarla Trump lehine slogan attı, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulundu.

“Milyon MAGA yürüyüşü”nün gün boyu konuşmalar, müzik ve dans etkinlikleri şeklinde devam edeceği kaydedildi.

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