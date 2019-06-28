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ABD'nin Ankara Büyükelçisi belli oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield, Senato tarafından da onandı.

28 Haziran 2019 Cuma 09:44
ABD'nin Ankara Büyükelçisi belli oldu

ABD Senatosu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Satterfield'in görevini onayladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:44
  1. Ankara
  2. David Satterfield

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