0553 313 94 23

ABD’li yetkililer döküldü! Büyük patlamaların arka planını anlattılar

ABD’li yetkililer basına yaptığı açıklamada, İran destekli gruplara ait bazı noktalarda yaşanan patlamaların arkasında Katil İsrail’in olduğuna açıklık getirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:54
ABD’li yetkililer döküldü! Büyük patlamaların arka planını anlattılar

ABD'li yetkililer Irak topraklarındaki İran destekli gruplara ait bazı noktalarda meydana gelen patlamaların Katil İsrail tarafından yapıldığını doğruladı.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran Devrim Muhafızlarınca kullandığı ileri sürülen Haşdi Şabi mühimmat deposunun 19 Temmuz'da havaya uçması da dahil, Katil İsrail'in bölgede birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

New York Times'a konuşan yetkililer, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Perşembe günü İsrail’in Irak'taki İran noktalarını hedef aldığını açıklamasını da doğruladı.

Üst düzey bir Ortadoğu istihbarat yetkilisi gazeteye verdiği demeçte, İsrail'in saldırdığı noktaların İran’ın Devrim Muhafızları tarafından “Suriye’ye silah transferinde” kullanıldığını söyledi.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde birçoğu İran tarafından desteklenen Irak'taki paramiliter gruplara ait silah depolarına patlamalar yaşandı. Gruplar patlamalarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı.

‘Gerekli her şeyi yaparız’

İsrail televizyon kanalı Channel 9'a Perşembe günü konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, ''Biz çalışıyoruz. Bizi yok etmek isteyen bir devlete karşı birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Elbette ben de güvenlik güçlerine İran'ın planlarını engellemek için ne gerekiyorsa yapmalarını söyledim'' ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:54
  1. ABD'li yetkililer
  2. İran
  3. İsrail
  4. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
  5. İran Devrim Muhafızları
  6. İsrail televizyon kanalı Channel 9
  7. New York Times

YORUM YAZ

  • MuratMurat48 dk önce
    Hani bu iran israili haritadan siliyodu boyle giderse israil irani haritadan silecek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sezen Aksu'nun babası hayatını kaybetti
  1. Sezen Aksu'nun babası hayatını kaybetti
  2. Çocuklar tesislere gidemeyince,..
  3. Tırdan yola dökülen su dolu..
  4. Sinop Etnografya Müzesi, 8 bin 400..
  5. Macron ve Bolsonaro arasında..
  6. Minibüsünü bırakıp yolcusunun..
  7. Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem..
  8. Dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu..
  9. Ordu’da fındık bahçelerini su bastı
  10. AK Parti’li Bulut’tan ‘Malazgirt..
  11. Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
  12. Tokat’ta metrekareye 34.2 kilogram..
  13. Iraklı yaşlı kadının İran'da..
  14. Antalya yaş sebze ve meyvede dünyayı..
  15. Napoli, Hirving Lozano'yu transfer..
  16. ABD’nin füze denemesinden sonra..
  17. Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat..
  18. Başkan Soyer, İzmirlilerin ulaşım ile..
  19. Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
  20. Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler..
  21. "Kadına karşı her türlü ayrımcılığı..
  22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  23. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
  24. Bahçe yangını korkuttu
  25. Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye..
  26. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir..
  27. Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır
  28. "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar..
  29. Didim’de yuvaya bırakılan 83..
  30. Damal’da yeni otogar hizmete girdi
Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

Günün Karikatürü

23 Ağustos 2019
İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi