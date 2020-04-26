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Dünya

ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse...

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddialarına ilişkin, "Böyle iddiaların sürmesine izin vermezsin, bu yüzden ölmediyse şaşırırım" dedi.

2020-04-26 17:00:00 - 2020-04-26 17:05:53
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse...

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin birkaç gündür süren iddialarla ilgili konuştu. Bir kaynaktan doğrudan bilgi almadığını söyleyen Graham, Kim-Jong'un ölmesi durumunda şaşıracağını dile getirdi.

"Şaşırırım"

Graham "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ama ölmediyse ya da bitkisel hayat gibi bir durumda değilse şaşırırım çünkü böyle iddiaların uzun süre devam etmesine izin verilmez" dedi.

Graham, Kuzey Kore'den eninde sonunda bir açıklama geleceğini söyledi.

Çin heyet gönderdi

Dün bazı kaynaklar tarafından öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için Çin'den Pyongyang'a aralarında medikal uzmanlar bulunan bir ekibin gönderildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

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