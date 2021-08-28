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Ekonomi

ABD'li isim Bakan Muş'la görüştü

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la görüştü. Görüşmede TAi, ABD'li şirketleri etkileyen Dijital Hizmet Vergisi'nin kaldırılmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 08:08:00 -
ABD'li isim Bakan Muş'la görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile video konferans yöntemiyle görüştü. Konuyla ilgili ABD Ticaret Temsilciliği sitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşmenin detaylarına yer verildi. Katherine Tai, Bakan Muş'tan ABD teknoloji şirketlerine uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin kaldırılmasını talep etti.

Tarafların iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada, "Temsilci Katherine Tai, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin piyasa erişiminin artırılması gibi ortak çıkarların olduğu alanları tartıştı. Bunun yanında Dijital Hizmet Vergisi etrafındaki sorunların çözümü için çok taraflı görüşmelerin en uygun ortamı sağladığını belirtti. Tai, bireysel olarak uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin OECD ve G20'deki süreçlerle bağlantılı olarak kaldırılmasının ABD için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi" ifadeleri yer aldı.

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