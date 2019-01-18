ABD'li isim Ankara'ya geldi
Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'li senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.18 Ocak 2019 Cuma 14:29
ABD'li senatör Lindsey GrahamCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Lindsey Graham ile gerçekleştirilecek görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti masada olacak.
Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.
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