ABD'li isim Ankara'ya geldi Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'li senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

ABD'li senatör Lindsey GrahamCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Lindsey Graham ile gerçekleştirilecek görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti masada olacak. Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.