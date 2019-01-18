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ABD'li isim Ankara'ya geldi

Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'li senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

18 Ocak 2019 Cuma 14:29
ABD'li isim Ankara'ya geldi

ABD'li senatör Lindsey GrahamCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Lindsey Graham ile gerçekleştirilecek görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti masada olacak.

Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:29
  1. Lindsey Graham
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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