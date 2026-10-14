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Dünya AB'den Ukrayna'ya 2,86 milyar euro destek!
Dünya

AB'den Ukrayna'ya 2,86 milyar euro destek!

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AB'den Ukrayna'ya 2,86 milyar euro destek!

Rusya-Ukrayna savaşında ateşe körükle gitmeye devam eden Avrupa Birliği, cephaneliğe bir kez daha para akıttı! AB Komisyonu, 90 milyar euroluk dev paketin savunma fonundan Ukrayna'ya 2,86 milyar euro daha aktarıldığını duyurdu. Dron, füze, radar ve elektronik harp sistemlerine yatırılan bu parayla birlikte AB'nin savaşa aktardığı toplam tutar 231,5 milyar euroya ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya dron, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2,86 milyar euroluk ödeme yaptı.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarına yönelik yeni finansman desteğine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, 90 milyar euroluk Ukrayna Destek Kredisi'nin savunma bileşeni kapsamında Ukrayna'ya 2,86 milyar euro aktarıldığı bildirildi.

Söz konusu kaynağın dron, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarikinde kullanılacağı belirtilen açıklamada, savunma ekipmanlarının acilen teslim edilmesinin Ukrayna ordusunun sivilleri ve şehirleri Rus saldırılarından korumasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2026-2027 dönemini kapsayan Ukrayna kredisinin yaklaşık 60 milyar eurosunun savunmaya, 30 milyar eurosunun ise bütçe desteğine ayrıldığı anımsatıldı.

Bu yıl Ukrayna'nın savunma sanayi kapasitesini desteklemek amacıyla toplam 28,3 milyar euroluk ödeme yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, savunma bileşeni kapsamındaki ödemelerin gelecek haftalarda devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, AB ve üye ülkelerinin 2022'den bu yana Ukrayna'ya toplam 231,5 milyar euroluk destek sağladığı hatırlatıldı.

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