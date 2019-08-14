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ABD'den yeni hava savunma sistemi hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den Iron Dome (Demir Kubbe) hava savunma sistemi alacağı belirtildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:55
ABD'den yeni hava savunma sistemi hamlesi

ABD'li bir askeri kaynağa göre, ABD Ordusu geçici füze savunma kabiliyeti için iki sistem Demir Kubbe (Iron Dome) hava ve füze savunma sistemi tedarikiyle ilgili olarak bir anlaşma imzaladı.

Sistemlerin, yakın zamanda ABD Ordusuna teslim edilmesi bekleniyor.

ABD'li Raytheon ve İsrailli Rafael firmaları tarafından geliştirilen Demir Kubbe, azami 70 kilometre menzilli bir hava savunma sistemidir.

İsrail tarafından çok aktif bir şekilde kullanılan sistemin her bir fırlatma rampasında, toplamda 20 adet Tamir Hava Savunma Füzesi bulunmaktadır.

Her bir Demir Kubbe bataryası, üç ila altı adet füze fırlatıcı rampadan, arayıcı radardan ve komuta kontrol aracından oluşmaktadır.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:55
  1. Ordu
  2. Demir Kubbe
  3. Iron Dome

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