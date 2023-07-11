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Gündem ABD'den Türkiye'ye korkunç "20 Temmuz" uyarısı! Çok fena çok
Gündem

ABD'den Türkiye'ye korkunç "20 Temmuz" uyarısı! Çok fena çok

Yeniakit Publisher
2023-07-11 16:09:00 -
ABD'den Türkiye'ye korkunç "20 Temmuz" uyarısı! Çok fena çok

Amerika hava tahmin modelinden Türkiye'ye korkunç 20 Temmuz uyarısı geldi. Modele göre 9 gün içerisinde Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Orta ile Doğu Karadeniz bölgeleri 48 dereceleri görebilir.

Türkiye, yüksek sıcaklıkların etkisi altına girecek. Meteoroloji uzmanlarından da Türkiye hakkında peş peşe uyarılar geliyor. Türkiye hakkında asıl dikkat çeken uyarı ise Amerikan hava tahmin modelinden geldi. 

20 Temmuz için dikkat çeken tahmin

Hava tahmin modeline göre 20 Temmuz'da Türkiye'nin birçok kentinde büyük sıcaklıklar görülecek. Amerikan tahmin modeli 20 Temmuzda Türkiye'ye Basra sıcakları ön gördü.

Tahmin modeline göre  45/48 dereceler ön görülen bölgelerimiz şu şekilde: 

Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu’nun bir kısmı, Orta ve Doğu Karadeniz. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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