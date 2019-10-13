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ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar yardım

ABD yönetimi, Suriye'deki etnik ve dini azınlıkların haklarının korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara 50 milyon dolarlık yardım yapıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 08:11
ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar yardım

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki etnik ve dini azınlıkların haklarının korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara 50 milyon dolarlık yardıma onay verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Suriye'de "acı çeken" etnik ve dini azınlıkların korunmasına çok önem verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye için orada acı çeken etnik ve dini azınlıkların korunması ve insan haklarının iyileştirilmesi için 50 milyon dolarlık yardımı serbest bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yardımın, Suriyeli insan hakları savunucu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve rehabilitasyon süreçleriyle uğraşan yardım kuruluşlarına gönderileceği bildirildi.

Diğer uluslararası aktörlerin de bu alanda yardım yapmalarının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yönetim için etnik ve dini azınlıkların hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğundan emin olmak en önemli önceliktir." değerlendirmesine yer verildi.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:11
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Anadolu Ajansı

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