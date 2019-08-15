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ABD’den o ülkeye ağır suçlama! ‘Teknolojilerimizi çaldılar’

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, basına verdiği röportajda Rusya'yı hipersonik silah geliştirme konusunda ABD'nin teknolojilerini çalmakla suçladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
ABD’den o ülkeye ağır suçlama! ‘Teknolojilerimizi çaldılar’

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Radio of America'ya verdiği röportajda, Rusya'nın silah teknolojileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, Rusya'yı hipersonik silah geliştirme konusunda ABD'nin teknolojilerini çalmakla suçladı.

Rusya'nın Arkhangelsk yakınlarındaki bir askeri eğitim sahasında meydana gelen patlamaya değinen Bolton, ''Rusya'nın nükleer silah taşıyıcı araçların geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğünün göstergesi'' yorumunda bulundu.

Bolton, ''Bu olay Rusya'nın sadece nükleer mühimmatlarını modernize ettiğinin değil, yeni taşıyıcı araçların geliştirmek için yeterli miktarda para harcadığını da gösteriyor'' dedi. Bolton, Rusya'nın aynı zamanda hipersonik taşıyıcılar ve hipersonik seyir füzeleri için ABD teknolojisini çaldığını ileri sürdü.

Daha önce kremlin yapılan açıklamada olaya ilişkin ABD'li politikacalın değil, testi gerçekleştiren ve olayla ilişiği olan kurumların açıklamalarına önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
  1. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  2. Radio of America
  3. Rusya
  4. ABD
  5. hipersonik silah
  6. hipersonik silahlar

YORUM YAZ

  • HadraHadra14 dk önce
    Rabbimizin Lanetlediği Siyonizm Hep böyle ,Bütçesinin büyük bölümünü Hırsızlık,Ajanlık için ayırır ve kullanır, Bizdeki özellikle Zeki Çocuklarımız Hangi Üniversiteler girmektedir. Ekseriyetle Ya Boğaziçi ÜNiversitesi veya Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Birtek İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Üniversitelerikalıyor ki Yarısı Tıp demektir. Boğaz içi İle ODTÜ de Yabancı Dİl (İngilizce Eğitim) ile yapılıyor ABD nin Dolayısıyla perde arkası Melun İSRAİL ajanları orda Çocuklarımızın Beynine ve Nefsani heveslerine (İnsanın İki hassas zaafiyetine) girerek kandırır Maddi, ve Nefsani ihtiyaçlarını karşılayarak kolaylıkla kandırıp almaktadırlar. ÖZELLİKLE DEVLETİMİZİN BU HASSAS KONUYU ELE ALIP ÇOK ÖZEL BİR İLGİ VE PLANLAMA (PROGRAM DAHİLİNDE YA ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ, VEYA BELİRLENECEK KADROLARLA) İLE BU TEHLİKEYİ BERTTARAF ETMESİ ACİLİYET ARZ EDER DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)21 dk önce
    AYNI DEDİM GİBİ, ABD'NİN F-35 LERDE KULLANDIĞI ATEŞLENDİĞİMDESANAL UÇAK YARATAN RADAR KİLİTLEYEN, S-400 VURAN ÖZEL FÜZESİ.

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