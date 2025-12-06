ABD'den NATO'ya sert çağrı: Avrupa, 2027'ye kadar savunma sorumluluğunu üstlensin

ABD ile NATO üyesi Avrupa ülkeleri arasında savunma alanında sorumluluk payı tartışmaları, Pentagon'un Avrupalı heyetlerle yaptığı toplantı sonrası yeniden gündeme geldi.

Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Pentagon yetkilileri bu hafta düzenlenen toplantıda Avrupalı ortaklarının Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana attığı adımların Washington'u henüz memnun etmeyen bir düzeyde olduğunu bildirdi.

PENTAGON’DAN AVRUPA’YA 2027’YE KADAR SAVUNMA SORUMLULUĞU ÇAĞRISI

Toplantıda, Avrupalı müttefiklerden 2027 yılına kadar NATO'nun konvansiyonel savunma kapasitesinin büyük bir kısmını üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

Adı açıklanmayan kaynaklar, ABD'li yetkililerin net bir uyarıda bulunduğunu aktardı: İstihbarattan balistik füzelere kadar çeşitli alanlarda Avrupalı ortakların belirlenen kriterleri 2027 yılına kadar karşılamaması durumunda, ABD bazı NATO savunma koordinasyonu mekanizmalarına katılmama kararı alabilir.

"KONVANSİYONEL SAVUNMA YÜKÜNÜ ABD'DEN AVRUPA'YA KAYDIRMA GEREĞİNİ KABUL ETTİLER"

Bir NATO yetkilisi, Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almaya başladığını kabul ettiğini belirtti ve şunları ekledi:

"Müttefikler, savunmaya daha fazla yatırım yapma ve konvansiyonel savunma yükünü ABD'den Avrupa'ya kaydırma gereğini kabul etti."

Ancak bazı Avrupalı yetkililer, ABD tarafından öne sürülen 2027'ye kadar tanınan süreyi "gerçeklikten uzak" olarak değerlendirdi. Pentagon ve Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.