ABD'den ''Libya'da Hafter'e destek veren Rus savaşçılar dahil tüm dış güçlere karşıyız'' açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Libya'da tüm dış askeri müdahalelere karşı olduklarını belirterek ''Libya'da Rus hükümetinin LNA (Hafter) güçlerine destek için savaşan vekalet savaşçıları (Wagner) dahil, hiçbir yabancı paralı askere ya da güce yer yok.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda konuşan Craft, Libya'da devam eden çatışmaların bir tarafta bölgesel kazançlara diğer tarafta kayıplara neden olduğunu ve ülkeye yabancı paralı asker ve silah akmaya devam ettiğini söyledi.

"Libya'daki tüm yabancı askeri müdahalelere karşıyız'' diyen Craft, BM Güvenlik Konseyi üyeleri dahil herkesin Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyması gerektiğini vurguladı.

Libya'daki savaşın tarafları olan tüm dış güçlerin Berlin Konferansı'nda bulundukları taahhütleri yerine getirmeleri ve askeri operasyonlara son vermeleri çağrısı yapan Craft, ''Libya'da Rus hükümetinin LNA (Hafter) güçlerine destek için savaşan vekalet savaşçıları dahil, hiçbir yabancı paralı askere ya da güce yer yok.'' dedi.

Craft, ''ABD, Wagner paralı askerleri ve onlarla bağlantılı Sudanlı savaşçıların güneydeki petrol tesislerine ilerleyişini yakından izliyor. Sahaları ele geçirmek için askeri teçhizat ve mayınlar yerleştirdiklerine dair raporlar aldık.'' ifadesini kullandı.