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ABD'den flaş açıklama! "YPG siperleri yıkıyor"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından Suriye'de 'SDG'ismini kullanan YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı siperlerini yıktığını açıkladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:27
ABD'den flaş açıklama! "YPG siperleri yıkıyor"

CENTCOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SDG, 22 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı. Bu da SDG'nin güvenlik mekanizmasının uygulanmasına olan bağlılığını gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siperlerin yıkıldığı bölgenin neresi olduğu ve örgütün kaç siperini kaldırdığı konusunda bilgi verilmedi.

YPG/PKK'nın Türkiye sınırında çok sayıda sığınak ve tünel inşa ettiği biliniyor.

Bakan Akar ile ABD'li Bakan Esper telefonda görüşmüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile dün telefonda görüşmüştü.

Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kalmıştı.

Görüşmede, planlamanın sonraki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:27
  1. Ankara
  2. CENTCOM
  3. terör örgütü ypg

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