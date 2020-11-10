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Aktüel ABD'den Çinli yetkililere Hong Kong yaptırımı
Aktüel

ABD'den Çinli yetkililere Hong Kong yaptırımı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:57:10 -
ABD'den Çinli yetkililere Hong Kong yaptırımı

PEKİN (AA) - ABD yönetimi, 4 Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hong Kong'daki siyasi haklar konusunda uyguladıkları baskılar sebebiyle bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu kişilerin Çin'in Ulusal Güvenlik Koruma Ofisi Müdür Yardımcısı Li Jiangzhou, Hong Kong Emniyeti Ulusal Güvenlik Birimi Müdürü Edwina Lau, Başkomiser Steve Li Kwai-wah, Çin Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Milletvekili Deng Zhonghua olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaptırım listesine eklenen kişilerin, tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nın uygulanmasındaki rolleri nedeniyle ABD'ye girişlerinin yasaklandığı ve ülkedeki varlıklarının dondurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"ABD'nin bu eylemi, Hong Kong halkının özgürlüklerinin içini boşaltan ve Hong Kong'un özerkliğine zarar veren kilit isimlerin sorumlu tutulmasındaki kararlılığının altını çiziyor."

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