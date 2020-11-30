  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'den Çin devlet şirketine Venezuela yaptırımı
Aktüel

ABD'den Çin devlet şirketine Venezuela yaptırımı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:13:09 -
ABD'den Çin devlet şirketine Venezuela yaptırımı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin devletine ait Ulusal Elektronik İthalat ve İhracat Şirketinin (CEIEC), Venezuela hükümetine verdiği destekten dolayı yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Dışişlerinden yapılan açıklamada, "ABD, bugün gayrimeşru Maduro rejiminin, Venezuela'da demokrasinin altını oyma çabalarına destek verdiği için CEIEC'e yaptırım uyguluyor. Bu çabalara internet kısıtlaması, rejimin siyasi muhaliflerini dijital olarak izlemek dahildir." denildi.

Çinli şirketin, Venezuelalı kurumlara yazılım sağlamasının yanında bu kurumları teknik uzmanlık konusunda eğittiğine değinilen açıklamada, "CEIEC, Venezuela'da internet hizmetinin yüzde 70'ini sağlayan ve sıklıkla online bağımsız gazeteleri ve muhalefet mensuplarının yaptıkları konuşmaları bloklayan, devletin telekomünikasyon sağlayıcısı Venezuela Ulusal Telefon Şirketine (CANTV) siber ve teknik uzmanlık sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin teknoloji şirketlerinin, insanların internet aktivitelerini izlemek, sansürlemek ve takip etmek için teknik ekipman geliştirme ve ihraç etme konusunda dünyada lider konumda olduğu iddia edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Dünya

Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğü..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay