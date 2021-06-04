ABD’den Afganistan’da bir katliam daha: 30 sivil öldü, 100’den fazla yaralı
ABD destekli Kabil hükümeti güçleri Afganistan'ın güney kesiminde sivillere yönelik büyük bir katliam gerçekleştirdi.
ABD destekli Kabil hükümeti güçleri Afganistan'ın güney kesiminde sivillere yönelik büyük bir katliam gerçekleştirdi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Hilmend iline bağlı Nehri Sirac ilçesinin Yahçal bölgesinde meydana geldi.
Bölgede bir süre önce Taliban tarafından ele geçirilen bir karakoldaki hurdaları toplamaya çalışan yüzlerce sivil, hükümete bağlı savaş uçaklarınca uzun süre bombardımana maruz bırakıldı.
Bombardımanda bölgedeki bir yakıt tankerinde de patlama meydana geldi.