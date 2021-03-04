ABD'deki Türklerden FETÖ'nün itlerine tokat: Stop Gülen, PKK, PYD, YPG

ABD'nin Newyork eyaletinde amatör bir kamera tarafından kaydedilen 'Stop Erdoğan' yazılı pano görüntüleri sert tepkilere sebep oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, "Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Vatanseverlerden FETÖ'nün itlerine tokat!

ABD'de yaşayan Türkler, vatan haini firari FETÖ'cülere araçların üzerine yansıttıkları görsellerle cevap verdi. Newyork sokaklarına üzerlerinde, 'Stop FETÖ Gülen, PKK, PYD, YPG' yazılı araçlarla tur atan vatanseverler, Recep Tayyip Erdoğan için bestelenmiş şarkı da açtı.

Vatan hainlerinden teşekkür paylaşımı

Öte yandan FETÖ firarisi Asım Yıldırım, "Masumların kendi aralarında topladıkları paralarla verdikleri ilandan pek rahatsız oldular. Silencedturkey'e ve gönüllülerine KOCAMAN TEŞEKKÜRLER." paylaşımını yaptı.

Destek olmanız için:" paylaşımını yapmıştı.



